Una unidad de la mayor refinería de Ecuador retoma operación tras sismo e incendio

2 minutos

Quito, 4 dic (EFE).- La Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) de la Refinería de Esmeraldas, la más grande de Ecuador, retomó operaciones tras culminar las labores de mantenimiento por los daños causados por un sismo y un incendio registrados en abril y mayo pasado, informó este jueves la petrolera estatal Petroecuador.

La unidad FCC produce gases de hidrocarburos ligeros utilizados como gas combustible en la refinería, así como gas licuado de petróleo (GLP), nafta tratada de alto octanaje y aceites cíclicos empleados en la preparación de fuel oil.

El sismo de magnitud 6,1 ocurrido en abril y el incendio registrado en mayo, justo cuando estaban retomando sus operaciones, provocaron daños importantes en esta unidad, lo que llevó a paralizar su actividad y trabajar en labores mantenimiento que se extendieron durante 188 días.

Su reactivación generará alrededor de 158.600 dólares diarios gracias a la producción de 4.612 barriles de GLP y 7.488 barriles de nafta tratada, materia prima para la elaboración de gasolinas, según detalló Petroecuador en un comunicado.

Además, permitirá reducir en 3.000 toneladas mensuales las importaciones de GLP destinadas al consumo interno de la refinería, lo que representa un ahorro adicional de 294.000 dólares al mes.

«La reactivación de esta unidad permitirá alcanzar las metas operativas, contribuir al abastecimiento de combustibles en la zona de influencia y fortalecer la producción de derivados a nivel nacional», señaló la petrolera estatal.

La Refinería de Esmeraldas es el mayor polo de procesamiento de crudo de Ecuador, alimentado por los oleoductos que transportan el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía, y su producción está destinada tanto para abastecimiento interno como para la exportación a través de buques petroleros. EFE

