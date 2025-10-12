The Swiss voice in the world since 1935
Una unidad militar insurrecta de Madagascar dice haber tomado el control del Ejército

Antananarivo, 12 oct (EFE).- Una unidad militar insurrecta de Madagascar aseguró este domingo haber tomado el control de las Fuerzas Armadas del país, después de que la Presidencia malgache denunciara un intento de golpe de Estado y de que grupos de soldados se unieran este sábado a miles de manifestantes antigubernamentales que protestan desde hace más de dos semanas en el país.

«A partir de ahora, todas las órdenes del Ejército malgache, ya sean terrestres, aéreas o militares, emanarán del cuartel general del CAPSAT (Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra)», anunciaron soldados de este contingente de élite en un vídeo difundido este domingo.

El CAPSAT, que controla la logística del Ejército y tiene su sede en Soanierana, a las afueras de la capital, Antananarivo, hizo este anuncio después de hacer un llamamiento este sábado a los militares a «desobedecer» cualquier orden de disparar contra la población. EFE

