Una víctima de Pablo Escobar, el próximo ministro del Interior de Colombia

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El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este viernes como futuro ministro del Interior a un excongresista de larga data y huérfano de la violencia política ejercida por el barón de la cocaína Pablo Escobar.

El derechista Rodrigo Lara es el primer miembro de gabinete anunciado por el abogado millonario, que asumirá el 7 de agosto con el desafío de lograr mayorías en el Congreso donde la oposición de izquierda tiene fuerte peso con el liderazgo del presidente saliente Gustavo Petro.

Su padre, Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia en plena batalla para doblegar al narco, fue acribillado cuando estaba de camino a su casa en Bogotá en 1984 por órdenes de Pablo Escobar. Entonces el cartel de Medellín estaba en guerra contra el Estado colombiano para evitar la extradición de sus capos a Estados Unidos.

De la Espriella anunció el cargo con un llamativo video hecho con inteligencia artificial plagado de tigres, símbolo del ultraderechista.

«El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria», dijo en X el futuro presidente.

Lara tenía 8 años cuando Escobar ordenó matar a su padre y se exilió con su familia en Europa, donde pasó varios años antes de volver a Colombia.

«Forjaremos un gran acuerdo sobre lo fundamental que nos una y que se proyecte en el tiempo», escribió en X Lara, abogado, exrepresentante a la Cámara Baja y exsenador hasta 2022.

A pesar de presentarse como un político independiente, Lara ha estado vinculado a la derecha tradicional. En 2006 trabajó en el gobierno del expresidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010) como zar anticorrupción.

También impulsó como congresista políticas relacionadas con el histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

Está casado con la bisnieta de un expresidente, su hermano ha sido alcalde y él mismo intentó sin éxito llegar al poder de Bogotá.

Sin experiencia en política, De la Espriella defiende la mano dura contra el crimen y promete reducir el Estado en un 40%.

als/lv/mel