Una vaca, un móvil y muchas ganas de hacer cine: la española Aina Callejón en Cannes

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Alicia García de Francisco

Cannes (Francia), 20 may (EFE).- Con pocos medios y muchas ganas, la española Aina Callejón rodó su corto final de máster en la ESCAC, ‘Tú, yo y la vaca’, y poco podía imaginar que esta historia de adicción al móvil se presentaría en el Festival de Cannes. «Está siendo increíble», reconoce a EFE con una gran sonrisa.

Le interesa dar a conocer su corto y aprovechar todas las oportunidades que se le presentan. «Hay tantos eventos, películas, la posibilidad de conocer a gente de otras culturas… es abrumador, no sabes qué escoger».

Y ya se ha dado cuenta que solo por estar en Cannes la gente de la industria del cine se interesa por su corto y sus proyectos, aunque de momento y tras superar el impacto que le causó que seleccionaran su trabajo para el festival, está centrada en ‘Tú, yo y la vaca’, un corto que se presentó este miércoles en la Cinef, dedicada a producciones de alumnos de escuelas de cine.

Todo empezó cuando iba por la calle, con su skate y mirando el móvil. Tuvo un accidente y se partió la ceja y lo primero que hizo fue sacarse fotos con el móvil.

«Me dije, a ver, muy normal lo que acaba de pasar no es. Y fue entonces cuando empecé a reflexionar sobre la relación que teníamos con el móvil y a interesarme en qué hay detrás de todas estas horas que pasamos con el móvil y por qué», explica Callejón (Barcelona, 2000).

Desde el principio su idea era profundizar en las razones de esta adicción. Y esto se unió a una foto que vio y se le quedó grabada: Paris Hilton y Nicole Richie con una vaca.

Con la idea de unir el móvil y la vaca comenzó a investigar en la equinoterapia, el tratamiento que ayuda a personas con discapacidad mediante la relación con los caballos. Y se preguntó por qué no hacerlo con vacas, un animal con mucha presencia y que le parecía el contrapunto ideal a la adicción al teléfono.

Incluso descubrió que ya existen terapias con vacas, aunque limitadas a que hay personas en los Países Bajos que pagan por abrazar a estos animales porque les tranquiliza.

Rodado en Alcarrás (Lleida), ‘Tú, yo y la vaca’ cuenta cómo Martina, adicta al móvil, es llevada a la fuerza a un centro de rehabilitación cuya terapia consiste en lograr una conexión con vacas.

«Fue todo un aprendizaje, un reto, porque al final estás trabajando con animales», cuenta la joven cineasta, que precisa que tuvieron la ayuda de unos granjeros y, especialmente, de su hija Nuria, que tenía un silbido especial para hacer que las vacas les siguieran.

Y hasta los miembros del equipo conectaron con las vacas. «Fue todo bastante mágico», reconoce.

Se le quedaron tantas cosas por contar que está convirtiendo el corto en un largometraje, que espera poder rodar, aunque de momento está en la fase del guion.

«Me gusta coger la realidad y tensarla, darle un toque incluso de fábula y crear mundos propios partiendo de la base de cosas cotidianas», explica sobre lo que le gusta explorar con el cine.

Es consciente de que en el cine «no te cae el trabajo del cielo», pero espera que la visibilidad de estar en Cannes le ayude.

«Es una pasada compartir festival con películas que tanto admiras y que de repente te seleccionen es como una sensación de felicidad increíble», afirma emocionada. EFE

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