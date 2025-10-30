Una vaguada inducida por Melissa mantiene condiciones lluviosas en República Dominicana

Santo Domingo, 30 oct (EFE).- Una vaguada inducida por Melissa, que se ubica este jueves a aproximadamente a unos 345 kilómetros al noreste del centro de las Bahamas, mantiene condiciones lluviosas en República Dominicana, advirtió el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Así, durante las horas matutinas, se prevén chubascos dispersos, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, principalmente hacia la costa caribeña y el sureste, incluyendo al Gran Santo Domingo, producto del transporte de campos nubosos asociado a la vaguada inducida por el huracán Melissa a pesar de alejarse del país.

En tanto, para la tarde, el Indomet advierte de precipitaciones más significativas hacia sectores de las provincias Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi, Santiago, La Vega, Puerto Plata y provincias cercanas, donde se esperan aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones urbanas y rurales en algunas de las provincias antes mencionadas debido a la saturación de los suelos. EFE

