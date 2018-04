Photo gallery of skiing on grass instead of snow

Este contenido fue publicado el 14 de abril de 2018 11:00 14 de abril de 2018 - 11:00 Si le gusta esquiar, no necesariamente requiere nieve. Hacerlo sobre los verdes pastos también puede ayudarle a sentirse eufórico. Los mejores deportistas de esa especialidad se deslizan por los prados a una velocidad de 90 kilómetros por hora con esquís especiales que en lugar de cuchillas tienen unas cintas similares a las de los vehículos oruga. El esquí sobre pasto es practicado en Suiza. Las bases regionales de formación se encuentran en Bömmeli / Urnäsch (Appenzell); Goldingen (San Gall) y Escholzmatt / Marbach (Lucerna), donde se celebran competiciones nacionales. Las justas se llevan a cabo principalmente en eslalon, eslalon gigante y super G. Junto con Austria, Italia y la República Checa, Suiza es uno de los líderes mundiales en este curioso deporte. El esquí sobre hierba empezó en Alemania en la década de 1960. La idea era proporcionar a los atletas la posibilidad de practicar durante los períodos sin nieve. Sin embargo, el método de entrenamiento realmente no tuvo éxito, pero los deportistas se especializaron en esta nueva variante del esquí. Este deporte mantiene su carácter marginal, pero según la asociación del rubro (Grasskiverband), el calentamiento global y la falta de nieve podrían aumentar su popularidad. Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes Teaser Longform The citizens' meeting «ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»