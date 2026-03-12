Una vecina de Teherán tras vivir un ataque: «Voy a necesitar terapia para superar esto»

3 minutos

Jaime León

Teherán, 12 mar (EFE).- Ya había oscurecido y Marzieh se encontraba en pijama viendo la televisión cuando su casa comenzó a temblar y su vida, de repente, se convirtió en una película de terror: su barrio había sido alcanzado por tres misiles.

«Creo que voy a necesitar sesiones de terapia para poder superar esto», cuenta a EFE tres días después del bombardeo está mujer de 44 años que estudia un posgrado de filosofía.

Se encuentra entre los restos de sus pertenencias en lo que era su casa del barrio de Resalat, en el este de Teherán, donde varios edificios se encuentran en ruinas, y se ríe nerviosamente al relatar su experiencia.

Los impactos, explica Marzieh, duraron 10 segundos. Boom, boom, boom. El edificio tembló «como si hubiera ocurrido un terremoto de magnitud 7» y «todo fue como una película de terror».

Los cristales de las ventanas «se hicieron polvo» y ella salió corriendo descalza y en pijama a la calle, donde se encontró con una vecina que también corría.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de que 40 personas murieron en los ataques aquí, unos datos que ninguna autoridad ha confirmado.

La escena este jueves es de absoluta desolación en la zona, con máquinas desescombrando: varios edificios en ruinas, restos de bicicletas, electrodomésticos, ropa. En definitiva, los restos de la vida de las personas que vivían aquí.

Un vecino enseña unas fotos de unas niñas y dice que siguen enterradas entre los escombros, un extremo que no es posible confirmar.

El objetivo no era la casa de Marzieh, era un cuartel de la milicia basiji situado al lado y que esta destruido.

Marzieh era consciente de la existencia del cuartel, pero no pensó que un ataque fuese a ser tan fuerte. Sí lo pensó Fatemeh, una ama de casa de 54 años de una vivienda colindante, que estaba tratando de recuperar artículos que no hayan resultado dañados.

«Nosotros nos habíamos ido tres días antes del ataque de aquí porque temíamos un ataque, ya que nuestra casa está a unos metros del cuartel de los basiji», explica, por lo que se fueron a casa de sus suegros.

«Es terrible. Me siento muy mal. Hemos perdido todo», dice.

13.785 edificios civiles afectados

Teherán está llena de edificios similares atacados y de vecinos buscando entre los escombros tras 13 días de la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El último balance de la Media Luna Roja sitúa en 13.785 los edificios afectados por los ataques, de ellos, 11.293 viviendas y 65 colegios.

Del número de muertos poco se sabe, dado que Irán no ofrece un balance oficial desde el jueves, 5 de marzo, cuando la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa informó de que 1.230 habían muerto hasta el día anterior, en la que era la quinta jornada de guerra.

Pero la destrucción y el dolor se extienden entre una población civil que continúa mirando al cielo cuando suenan los rugidos de los cazas y se pregunta si el siguiente misil le caerá encima. EFE

