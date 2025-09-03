Una veintena de «víctimas» al descarrilar famoso funicular turístico del centro de Lisboa

The Swiss voice in the world since 1935

Lisboa, 3 sep (EFE).- Al menos una veintena de «víctimas» se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos, del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital, quien indicó que la cifra es preliminar.

La fuente no precisó si las «víctimas» en el suceso son muertos o heridos. Sobre el terreno, EFE pudo constatar un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE

