The Swiss voice in the world since 1935

Una veintena de afectados por explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Francisco (Venezuela), 11 sep (EFE).- Una veintena de personas resultaron afectadas este jueves por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, que generó un incendio en las instalaciones de la empresa y que afectó viviendas vecinas, según cifras oficiales.

Un grupo de funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo «se encuentran desplegados en San Francisco, estado Zulia, brindando atención inmediata a los lesionados y trabajando intensamente en el control del incendio ocurrido esta mañana en la fábrica», ubicada en una zona industrial de ese municipio, informó el Ministerio de Interior en Instagram.

EFE constató la destrucción total de más de 30 viviendas precarias en una comunidad cercana a la empresa, como consecuencia de la onda expansiva, que también afectó parcialmente alrededor de 60 casas de concreto.EFE

csm-hc/lb/cpy

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR