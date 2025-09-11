Una veintena de afectados por explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Venezuela
San Francisco (Venezuela), 11 sep (EFE).- Una veintena de personas resultaron afectadas este jueves por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, que generó un incendio en las instalaciones de la empresa y que afectó viviendas vecinas, según cifras oficiales.
Un grupo de funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo «se encuentran desplegados en San Francisco, estado Zulia, brindando atención inmediata a los lesionados y trabajando intensamente en el control del incendio ocurrido esta mañana en la fábrica», ubicada en una zona industrial de ese municipio, informó el Ministerio de Interior en Instagram.
EFE constató la destrucción total de más de 30 viviendas precarias en una comunidad cercana a la empresa, como consecuencia de la onda expansiva, que también afectó parcialmente alrededor de 60 casas de concreto.EFE
csm-hc/lb/cpy
(foto)(video)