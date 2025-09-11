The Swiss voice in the world since 1935

Una veintena de afectados por explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Venezuela

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Francisco (Venezuela), 11 sep (EFE).- Una veintena de personas resultaron afectadas este jueves por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Venezuela, que generó un incendio en las instalaciones de la empresa y cuya onda expansiva afectó a viviendas cercanas, según cifras oficiales.

El Ministerio de Interior y Justicia aseguró que funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo «controlaron el incendio registrado la mañana de este jueves en el municipio de San Francisco, del estado Zulia» (noreste).

«Se ha logrado el confinamiento de las llamas, priorizando la atención de 20 afectados y la contención total del fuego», señaló la institución a través de Instagram, sin precisar si esa cifra alude a heridos o personas cuyas viviendas resultaron afectadas.

Agregó que se iniciaron las averiguaciones para «esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes».

EFE constató la destrucción de más de 30 viviendas precarias en una comunidad cercana a la empresa, como consecuencia de la onda expansiva, que también afectó parcialmente a alrededor de 60 casas.

El gobernador de Zulia, el chavista Luis Caldera, anunció un plan de contingencia en siete hospitales para recibir a los heridos.

Además, señaló como «labores fundamentales» la extinción del incendio de «gran magnitud» y la «suspensión del suministro de gas en todo el círculo donde está ubicada la empresa».

En el lugar, donde también se escuchaba constantemente la explosión de fuegos artificiales, se encontraban bomberos de San Francisco y de Maracaibo, capital de Zulia, además de agentes policiales y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según el mandatario regional.

Jesús Ramírez, un habitante de una zona cercana, afirmó que la explosión se produjo a las 9:40 hora local (13:40 GMT), tras lo que, acudió al sitio y vio que, «en cuestión de momentos, los bomberos sacaron a alrededor de 50 personas» heridas.

Asimismo, expresó que la explosión fue de tal magnitud que se reventaron las ventanas de su casa, que está a alrededor de 2.000 metros de distancia, y la «onda expansiva se sintió fuerte». EFE

csm-hc-rbc/lb/rcf

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR