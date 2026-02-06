Una veintena de muertos en choques entre mineros armados y el Ejército de la RCA y Wagner

Bangui, 6 feb (EFE).- Una veintena de personas murieron en enfrentamientos entre mineros armados y el Ejército de la República Centroafricana (RCA), que contó con el apoyo de mercenarios rusos del Grupo Wagner, en el norte del país, cerca de la frontera con los vecinos Sudán y Chad, confirmó a EFE este viernes una fuente militar.

Los hechos ocurrieron el martes en la prefectura de Vakaga, en una explotación minera cerca de la localidad de Baba, e implicaron a mineros sudaneses y chadianos.

«El ataque duró varias horas y recibimos apoyo de nuestros aliados rusos, que atacaron con sus drones. Las fuerzas negativas que explotaban las minas para financiar sus actividades perjudiciales fueron derrotadas y atacamos su logística», dijo a EFE un alto mando militar que quiso mantener el anonimato, al confirmar la veintena de muertos.

«Se trata principalmente de chadianos e incluso sudaneses, así como remanentes de rebeldes centroafricanos que creen que la lucha armada puede amenazar las instituciones de Bangui», la capital, añadió la fuente.

También confirmó a EFE los combates Babykir Khalil, voluntario de la Cruz Roja en la localidad, si bien no precisó el número de fallecidos.

«La calma ha vuelto por el momento pero voluntarios de la Cruz Roja han documentado muertes. Algunos heridos graves no pudieron ser rescatados debido a la intensidad de los combates. Otros están siendo atendidos al otro lado de la frontera (con Sudán)», detalló Khalil.

La zona de los hechos es un punto de inestabilidad y conflicto, al encontrarse en la triple frontera entre la RCA, Sudán y Chad.

Centenares de mercenarios rusos del Grupo Wagner han llegado a la RCA desde 2018, cuando Moscú y Bangui firmaron un acuerdo bilateral de cooperación militar, según investigaciones de expertos de las Naciones Unidas.

Wagner protege de los rebeldes que operan en el país al Gobierno del presidente centroafricano, Faustin-Archange Touadéra, a cambio de lucrativas concesiones mineras, si bien organizaciones pro derechos humanos y organismos internacionales han acusado a esos mercenarios de abusos y asesinatos entre la población.

La RCA sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka (‘alianza’ en sango)- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.

Desde entonces, el país vive un conflicto interno intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo y la seguridad continúa dependiendo del apoyo internacional a través de la misión de la ONU en el país (Minusca) y acuerdos con Rusia y Ruanda. EFE

