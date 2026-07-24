Una veintena de ONGs israelíes pide parar «pogromos» de los colonos contra palestinos

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Jerusalén, 24 jul (EFE).- Una veintena de oenegés israelíes, incluidas algunas reconocidas internacionalmente como Breaking the Silence o B’Tselem, hicieron un llamamiento este viernes a la comunidad internacional para detener los «pogromos perpetrados por milicias de colonos y el Ejército israelí» contra palestinos en Cisjordania ocupada.

Las organizaciones recurren al uso del término «pogromo», derivado del ruso, que históricamente está ligado a los saqueos, destrucción de bienes y viviendas, asesinatos y agresiones físicas contra los judíos durante el imperio ruso.

La petición llega después de que cuatro civiles palestinos y dos soldados israelíes -uno de ellos reservista actuando como «guardia de seguridad» comunitario- murieran hoy en un enfrentamiento armado en la gobernación de Nablus (norte de Cisjordania ocupada), lo que ha derivado en un brutal operativo militar israelí y en decenas de ataques de turbas de colonos judíos contra aldeas colindantes.

«La violencia de las milicias de colonos, avalada y apoyada por el Ejército israelí, se ha intensificado en Cisjordania, incluyendo la quema y destrucción de propiedades palestinas y la expulsión forzosa de familias y comunidades», detalla el comunicado de las oenegés.

Éste añade que los «pogromos» de colonos israelíes contra palestinos han sido recibidos con «silencio e inacción por gran parte de la comunidad internacional, lo que ha permitido que la violencia continúe y se intensifique».

«Deben ejercer presión inmediata sobre el Gobierno de Israel para que detenga nuevos ataques, prevenga pogromos y más asesinatos, y garantice la protección de los palestinos de conformidad con las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional», solicitaron las entidades sin ánimo de lucro en su petición pública.

Las oenegés israelíes firmantes de este comunicado fueron Adalah, Akevot, Bimkom, Breaking the Silence, B’Tselem, Emek Shaveh, Gisha, HaMoked, Hagel, Human Righs Defenders Fund, Ir Amim, Leap, MachsomWatch, Parents Against Child Detention, Peace Now, Physicians for Human Rights Israel, Rabbis for Human Rights, UCPIP, Yesh Din y Zazim.

«La violencia israelí se está extendiendo por Cisjordania, alimentada por políticos israelíes que claman abiertamente por venganza. Sabemos a dónde conduce esto. Millones de palestinos están ahora completamente expuestos a nuevos ataques, sin nadie que los proteja», dijo Yuli Novak, directora ejecutiva de B’Tselem, en otro comunicado.

Ministros israelíes como el titular de Seguridad Nacional, el ultraderechista y exconvicto Ben Gvir, entre otros, han llamado a bombardear Cisjordania y arrasarla como Gaza tras el suceso de Tell.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió una «acción contundente» contra la aldea y sus alrededores.

Se han cortado las carreteras de acceso a la localidad, se ha incrementado el número de unidades y se está ejecutando un intenso despliegue.

Desde el tiroteo, decenas de colonos radicales judíos están asaltando las aldeas palestinas aledañas, agrediendo a la población local, vandalizando e incendiando inmuebles y destrozando coches.

Grupos de activistas locales denuncian que ni siquiera las ambulancias están pudiendo acceder a la zona para atender a heridos palestinos de las aldeas posteriormente afectadas. EFE

gac/lss