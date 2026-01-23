Una veterana periodista y política socialista, primera mujer al frente del Estado búlgaro

Varna (Bulgaria), 23 ene (EFE).- Iliana Yotova, desde este viernes la primera mujer en ocupar la Jefatura del Estado en Bulgaria, es una periodista y política de 61 años que asume el cargo con el país sumido en una profunda crisis institucional que se prolonga desde hace cinco años, y con un Gobierno en funciones.

Quien ha sido vicepresidenta los últimos nueve años ha subido a la máxima dignidad del país tras la dimisión el pasado lunes del presidente, Rumen Radev, un año antes de que terminara su segundo y último mandato de cinco años.

El Gobierno también dimitió el pasado diciembre, tras apenas un año en el poder, presionado por masivas protestas ciudadanas contra la corrupción y contra los primeros presupuestos generales redactados en euros, moneda que el país asumió el pasado día 1.

Yotova tendrá que designar ahora a un primer ministro técnico al frente de un Gobierno interino y fijar la fecha de las elecciones legislativas.

Bulgaria celebra también este otoño elecciones presidenciales.

El país, uno de los más pobres y corruptos de la Unión Europea, lleva cinco años inmerso en una grave crisis política por la falta de mayorías sólidas debido a la división entre las fuerzas parlamentarias por temas como la corrupción, o el apoyo o no a Rusia en su agresión a Ucrania.

La nueva presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas nació el 24 de octubre de 1964. Es licenciada en Filología Búlgara y también en Francesa.

Ha estudiado también en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia y en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Estrasburgo.

Trabajó como reportera, editora, presentadora y directora de Noticias y Actualidad de la Televisión Nacional Búlgara (1991-1997).

Entre 1997 y 2007 fue la jefa de prensa del Partido Socialista Búlgaro, heredero del partido único durante la dictadura comunista que terminó en 1989.

Yotova ha sido miembro de la Ejecutiva de esta formación.

En 2005 fue elegida diputada, cargo que ocupó hasta 2007.

En las elecciones al Parlamento Europeo de 2007 obtuvo un escaño que ocupó en el grupo de los Socialistas y Demócratas.

También ha sido presidenta de la delegación búlgara en la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía.

En las elecciones presidenciales de 2017 se postuló como segunda en la candidatura de Rumen Radev.

El 19 de enero de 2017, Yotova y Radev juraron como vicepresidenta y presidente de la República de Bulgaria, unos cargos para los que fueron elegidos cinco años después. Su mandato terminaba en enero de 2027.

Habla francés y ruso. Está casada y tiene un hijo.EFE

