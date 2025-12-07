Unas 10.000 personas se reúnen en Essen para celebrar aniversario de la caída de Al Asad

Berlín, 7 dic (EFE).- Aproximadamente 10.000 personas se congregaron este sábado en Essen, en el oeste de Alemania, según fuentes policiales, para celebrar el aniversario de la caída del régimen de Bachar al Asad en Siria y el triunfo de la alianza rebelde liderada por el islamista Ahmed al Sharaa.

«Los participantes se comportaron de forma mayoritariamente pacífica. De forma aislada se produjeron infracciones y delitos, por ejemplo mediante la quema de objetos pirotécnicos, autocaravanas y la exhibición de una bandera prohibida», informó la Policía de Essen en un comunicado.

Debido al elevado número de participantes la policía tuvo que cortar el tráfico en las calles colindantes al punto de reunión, lo que perturbó de forma significativa el tráfico, de acuerdo con la nota.

El acto fue convocado por la organización ‘Jasmín Sirio’, simpatizante del nuevo régimen de Al Sharaa, que había llamado a los sirios de Alemania a participar en una «fiesta de la victoria».

En el pasado, este grupo ha estado implicado en la organización de varias manifestaciones en las que según medios alemanes se produjeron llamamientos a la violencia contra minorías religiosas y étnicas como los drusos y los kurdos, en el marco de las matanzas de civiles drusos que se produjeron en Siria el verano pasado.

Al finalizar la manifestación de Essen de este domingo, un hombre fue apuñalado en las inmediaciones del lugar, aunque la Policía no ha podido confirmar por el momento si existe relación entre ambos hechos y remitió a la fiscalía, que informará el lunes a los medios sobre el suceso.

El lunes 8 de diciembre se cumplirá un año del colapso del régimen de Al Asad, cuya familia había gobernado Siria durante más de 50 años, y del triunfo de la alianza liderada por Al Sharaa, que se convirtió en el nuevo presidente del país, un aniversario que se conmemora en una relativa calma y en pleno proceso de normalización política y apertura al exterior. EFE

