Unas 300.000 personas en la marcha del orgullo de Hamburgo una semana después de un atentado

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Unas 300.000 personas participaron este sábado en la marcha del orgullo en Hamburgo, en el norte de Alemania, según la policía y los organizadores, una semana después del atentado de un islamista durante un desfile similar en Berlín.

Personas de todas las edades, drag queens y miembros de la comunidad LGTB+ agitaron banderas arcoíris.

Algunos llevaban pancartas con el lema «Solidaridad entre personas LGTB, tomar posición por un futuro sin temores».

Debido al atentado del pasado sábado en la capital alemana, la policía había reforzado sus efectivos.

Hace una semana, un hombre llevó a cabo un atropello intencionado contra peatones en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín, con un saldo de un muerto y una treintena de heridos.

El sospechoso, un alemán de origen libanés de 21 años, era un islamista radicalizado. Fue abatido el domingo por la policía.

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