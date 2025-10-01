Unas 42.000 hogares están sin luz en Odesa debido a los últimos ataques rusos

The Swiss voice in the world since 1935
Kiev, 1 oct (EFE).- Unos 42.000 clientes en 32 municipios permanecían el miércoles por la mañana sin electricidad en la región de Odesa del sur de Ucrania debido a los últimos ataques rusos que han afectado al sistema eléctrico ucraniano, según informó la empresa privada de electricidad DTEK.

Durante la pasada jornada, los especialistas de DTEK devolvieron el suministro a otros 112.000 clientes en 188 localidades de la misma región ribereña del mar Negro que también se habían quedado sin luz.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha atacado repetidamente infraestructuras energéticas ucranianas, destruyendo numerosas centrales y subestaciones eléctricas y dañando también otros tipos de equipamiento.

Ucrania ha tenido que aplicar en varias fases del conflicto un régimen de racionamiento de electricidad para hacer frente al déficit causado por los bombardeos rusos. EFE

mg/egw/alf

