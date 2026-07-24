Unas 6.000 personas siguen acampadas en la calle por los terremotos en Venezuela, dice MSF

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Redacción Internacional, 24 jul (EFE).- Un mes después del devastador doble terremoto de Venezuela, unas 6.000 personas siguen acampadas en la calle, tanto en La Guaira como en Caracas, sin refugio adecuado ni servicios básicos, según denunció este viernes Médicos Sin Fronteras (MSF).

Las autoridades venezolanas han conseguido certificar la muerte de casi 5.400 personas tras los sismos de 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio y más de 23.000 personas viven en los 107 campamentos transitorios habilitados para alojar a quienes se quedaron sin casa, según cifras oficiales.

Sin embargo, en Maiquetía, en La Guaira, el estado costero más afectado por los sismos, unas 3.000 personas siguen acampadas en la calle frente a una veintena de edificios gravemente dañados e inestables, documentó MSF, que también dio una cifra similar de personas que están en la Avenida Bolívar, en la capital, «sin refugio adecuado ni servicios básicos».

«En La Guaira y Caracas, las necesidades urgentes incluyen el acceso a agua potable, refugio adecuado, atención en salud mental y protección», documentó la ONG médica, que habla de «una crisis compleja y prolongada».

Médicos Sin Fronteras opera cuatro clínicas móviles -tres en La Guaira y una en Caracas- que han realizado más de 2.000 consultas médicas y más de un centenar de salud mental. Además, sus equipos tratan de mejorar el acceso a agua potable.

Ansiedad y miedo

«Las personas a las que atendemos acuden a menudo con síntomas de ansiedad. Hay mucho miedo, especialmente cuando tienen que volver a sus casas para recuperar artículos básicos que quedaron dentro. Temen que un nuevo evento sísmico provoque el colapso de los edificios mientras están allí», explicó el coordinador adjunto de Emergencias de MSF, David García, citado en un comunicado.

Los afectados lidian con el duelo por la pérdida de familiares pero también con el hecho de que sus proyectos de vida se han truncado y sus hogares han quedado destruidos.

«La falta de recursos básicos se suma a una serie de factores que terminan sobrepasando la capacidad de cada persona para afrontar una situación que ha sido totalmente devastadora», añadió García. EFE

ime/pcc