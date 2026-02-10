UNCTAD: El crecimiento de los servicios en los países más pobres «no genera prosperidad»

3 minutos

Ginebra, 10 feb (EFE).- El sector de los servicios crece rápidamente en los países menos adelantados pero «no genera prosperidad», advirtió ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) este martes con la publicación de su Informe sobre los Países Menos Adelantados 2026.

En el documento, UNCTAD destacó que, aunque los servicios «son una fuente clave de crecimiento y empleo» en estos países, la mayoría de los trabajos en este sector siguen siendo «de baja productividad e informales».

«Los servicios no constituyen un atajo hacia el desarrollo», subrayó la organización en el informe.

UNCTAD señaló que el empleo en los países menos adelantados continúa dominado por el comercio informal y las actividades de subsistencia.

En su informe, la organización mostró que los trabajadores que viven con menos de 2,15 dólares (1,82 euros) al día representan el 77,6 % en Madagascar, el 72,8 % en República Democrática del Congo, el 70,2 % en Mozambique y una media del 30,7 % en el conjunto de los 44 países que la ONU define como «menos adelantados».

Los países menos adelantados

La ONU considera 44 territorios como «países menos adelantados»: 32 africanos, ocho asiáticos, tres del Pacífico y Haití.

Dentro de esta lista se incluye a los países cuyo ingreso anual per cápita es menor a los 1.088 dólares y además se tienen en cuenta sus índices de salud, educación y vulnerabilidad económica y medioambiental.

En estos países la productividad laboral es hasta 11 veces menor que en las economías desarrolladas, ilustró la organización.

Dentro del sector terciario, el turismo es la principal fuente de exportación de servicios en estos países, hasta un tercio del total.

«Sin embargo, a menudo los elevados ingresos turísticos no se traducen en una creación significativa de empleo, mayor valor añadido local ni transformación económica», apuntó UNCTAD.

La agricultura sigue empleando a más personas

Desde 1970, la agricultura ha perdido peso en los países menos adelantados frente a unos servicios cada vez más crecientes y un sector manufacturero estancado.

En 2023, los servicios aportaron en promedio el 48,9 % al Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la agricultura contribuyó con un 24,4 % y la industria con un 10,9 %.

Aun así, en la mayoría de estos países, la agricultura sigue empleando a más personas que los servicios.

La apuesta por los servicios digitales

UNCTAD planteó apostar por los servicios que pueden prestarse por vía digital, el segmento «más dinámico del comercio mundial», que en los países menos adelantados solo representan el 0,16 % de las exportaciones mundiales de estos servicios.

Para ello, será necesario reducir la brecha digital en los países menos adelantados, donde las mujeres tienen un 42 % menos de probabilidades de usar internet a través de un teléfono, mientras que en las poblaciones rurales la brecha es de hasta 50 %.

Esta escasez de servicios digitales también apunta a un problema subyacente: estos países sufren las mayores salidas de capital humano cualificado.

Entre 2019 y 2024, los países menos adelantados experimentaron una emigración neta de 9,5 millones de personas.

UNCTAD advirtió que esta diáspora cualificada luego tiene pocas oportunidades de colaboración profesional con sus países de origen. EFE

ah/is/cg