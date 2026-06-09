Unesco decidirá en julio si los Teatros de la Amazonía (Brasil) son patrimonio mundial

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París, 9 jun (EFE).- La Unesco decidirá sobre la candidatura de los Teatros de la Amazonía, en Brasil, para ser incluida en su lista de Patrimonio Mundial Cultural, durante una reunión que organizará en Busán (Corea del Sur), del 20 al 29 de julio, dedicada en particular al examen de 30 nuevos sitios.

En un programa tentativo publicado este martes, que podría estar sujeto a cambios, la Unesco señala que su Comité del Patrimonio Mundial examinará los expedientes de los nuevos candidatos entre el 26 y el 26 de julio.

La candidatura brasileña, la única latinoamericana para esta reunión, se refiere al Teatro Amazonas, en Manaos, y al Teatro de la Paz, en Belém.

Dos monumentos que son ejemplos del periodo del caucho en la Amazonia y que representan la influencia europea en la arquitectura y en las artes escénicas, con la incorporación de características locales, además de simbolizar la riqueza cultural y la relación de la región con la economía y la geopolítica internacional entre los siglos XIX y XX.

Entre los nuevos candidatos está también el Paisaje del agua de la Ribeira sacra (Galicia, España), un área que engloba 26 municipios del sur de la provincia de Lugo y del norte de la de Ourense con un elemento fundador, que son los valles de los ríos Miño, Sil, Cabe y Bibei.

Igualmente se tramitará con carácter de urgencia la candidatura de la ciudad palestina de Sebastia (en Cisjordania), identificada con la antigua Samaria, reino del norte durante la Edad del Hierro II en Palestina y un importante centro urbano durante los periodos helenístico y romano.

Las obras del arquitecto Alvar Aalto, en Finlandia; las playas del desembarco aliado en Normandía (Francia), durante la Segunda Guerra Mundial, o el Monte Olimpo y su entorno, una candidatura mixta (cultural y natural) de Grecia, son otros de los sitios que podrían ser inscritos en la lista de la Unesco.

Antes de eso, está previsto que tras la ceremonia de apertura el día 19, el 20 se lleve a cabo una presentación de la reunión, seguida del 21 al 23 de la revisión del estado de conservación de los sitios ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y del estudio de medidas para asegurar su preservación.

Los tres últimos días, del 27 al 29 de julio, estarán dedicados al examen de cuestiones institucionales, financieras y de procedimiento.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco ha inscrito 1.248 sitios de 170 países, sean naturales, culturales o mixtos, con el objetivo de reconocer y proteger los que considera que tienen un «valor universal excepcional».

Este organismo está compuesto por representantes de 21 Estados elegidos entre los 196 que forman parte de la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Entre los pretendientes esta vez hay 7 sitios naturales, 22 culturales y uno mixto. También se analizará la extensión de dos que ya existen -los bloques de viviendas modernistas de Berlín y la planicie intermareal coreana- y una modificación de los criterios con los que está inscrito el Parque nacional de Garamba, de la República Democrática del Congo. EFE

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