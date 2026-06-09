Unesco evaluará del 20 al 29 de julio si declara patrimonio mundial la Ribeira Sacra

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París, 9 jun (EFE).- La Unesco decidirá sobre la candidatura de la Ribeira Sacra a ser incluida en su lista de Patrimonio Mundial durante una reunión que organizará en Busán, en Corea del Sur, del 20 al 29 de julio, dedicada en particular al examen de 30 nuevos sitios.

En un programa tentativo publicado este martes, que podría estar sujeto a cambios, la Unesco señala que su Comité del Patrimonio Mundial examinará los expedientes de los nuevos candidatos, entre los que también está el expediente de los Teatros de la Amazonía, en Brasil, del 24 al 26 de julio.

Antes de eso, está previsto que tras la ceremonia de apertura el día 19, el 20 se lleve a cabo una presentación en línea de la reunión, seguida del 21 al 23 de la revisión del estado de conservación de los sitios ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y del estudio de medidas para asegurar su preservación.

Los tres últimos días, del 27 al 29 de julio, están dedicados inicialmente al examen de cuestiones institucionales, financieras y de procedimiento.

El Paisaje del agua de la Ribeira Sacra, en Galicia, es la única candidatura española a examinar en esta 48 reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, que hasta ahora ha inscrito 1.248 sitios de 170 países, sean naturales, culturales o mixtos, con el objetivo de reconocer y proteger los que considera que tienen un «valor universal excepcional».

Este organismo está compuesto por representantes de 21 Estados elegidos entre los 196 que forman parte de la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Entre los pretendientes esta vez hay 7 sitios naturales, 22 culturales (entre ellos la Ribeira Sacra) y uno mixto. También se analizará la extensión de dos que ya existen y una modificación de los criterios con los que está inscrito otro en la República Democrática del Congo. EFE

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