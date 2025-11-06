Unión campesina mexicana pide política para frenar una “crisis agrícola sin precedentes”

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de México exigió este jueves a través de un comunicado una “política agrícola clara para ayudar a la comercialización de todos los productos agropecuarios e incluir la apertura de una ventanilla universal para acceder al crédito”.

Estas medidas, señalaron, mejorarían las comercialización de granos como el maíz y el aumento de la producción para salir de una “crisis agrícola sin precedentes”.

“México está perdiendo el control de lo más básico: la alimentación de la población. Y lo más grave es que no es por falta de dinero, sino por falta de rumbo”, lamentaron.

Expresaron que esta crisis, la peor en más de tres décadas, está provocada por el aumento de costos, la caída de precios internacionales y la ausencia de políticas públicas eficaces, lo cual ha hecho que México produzca menos del 50 % de los alimentos que demanda el país.

La falta de inversión ha provocado que desde 1994 hasta el 2025 la producción de grano solo se haya incrementado en un 18 %, mientras que el consumo aumentó un 150 %.

El documento recogió que en los primeros nueve meses del año las importaciones totales de maíz (blanco más amarillo) se incrementaron cerca del 7 % y estiman que a final de año México alcance “un nivel histórico de 24,7 millones de toneladas”, un 5 % superior al registro de 2024.

Además, explicaron que, tras la eliminación de Financiera Rural, su reemplazo, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) solamente concede créditos a quiénes tienen 2 o 3 veces el valor del préstamo.

Según datos de UNTA, menos del 4 % de los agricultores y ganaderos mexicanos tienen acceso al financiamiento a través de estos empréstitos.

Por ello reclamaron “abrir una ventanilla universal para acceder al crédito” y que este se vea acompañado de un “paquete de seguros del cultivo y del productor” para poder renovar la maquinaria agrícola.

Durante jornadas pasadas diferentes estados del país están viviendo protestas del sector agrícola reclamando un precio mínimo de 6.000 pesos (321 dólares) por tonelada de maíz.

Los agricultores también demandan una “negociación digna”, y una “dignificación del campo y de la vida de cada agricultor en México”.

En el estado de Guanajuato (centro) campesinos cortaron vías de tren, bloquearon carreteras y casetas de peaje en el que es una de las principales regiones agrícolas de México. EFE

