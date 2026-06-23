Unión Europea felicita a Colombia por rapidez y organización de elecciones presidenciales

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Bogotá, 23 jun (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) felicitó este martes a Colombia por la transparencia, la rapidez y la «buena organización» de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo, que según el conteo preliminar ganó el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

«La jornada electoral transcurrió de forma pacífica y bien organizada, sin que se registrasen incidentes reseñables» afirmó el jefe de la misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, durante la presentación del informe preliminar de la misión en el que destacó el trabajo de la Registraduría Nacional, organizadora de los comicios, y al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La misión, desplegada en Colombia desde el pasado 26 de enero, indicó que estuvo en 592 mesas de votación en 30 departamentos con cerca de 150 observadores procedentes de 24 países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá.

Según González Pons, la Registraduría organizó la segunda vuelta «de manera transparente y eficaz», pese a los retos logísticos y de seguridad que persisten en algunas regiones del país y celebró que los resultados del conteo preliminar, en los que De la Espriella se impuso al izquierdista Iván Cepeda, estuviesen disponibles en menos de una hora.

Asimismo, destacó que los funcionarios electorales actuaron con «profesionalidad, neutralidad e independencia» y afirmó que «el sistema de gestión de resultados demostró una vez más ser fiable y eficaz, en línea con las normas internacionales sobre transparencia, integridad y trazabilidad del voto».

«Las primeras fases del escrutinio, bajo la dirección de jueces y notarios de la República, se han llevado a cabo en presencia de los equipos jurídicos y representantes de los candidatos. Hasta el momento, los resultados del escrutinio confirman los del preconteo», señaló González Pons.

La misión subrayó además la elevada participación registrada en la jornada electoral, superior al 63 %, que calificó como la más alta en la historia del país.

No obstante, los observadores europeos señalaron que cerca de 320.000 jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad durante los cuatro meses previos a la elección no pudieron votar debido a las normas que suspenden nuevas inscripciones en el censo electoral durante ese periodo.

Tono de campaña agresivo

En su evaluación del contexto político, la misión consideró que la campaña estuvo marcada por una fuerte polarización y por un tono que calificó en ocasiones de agresivo, lo que generó tensiones en el debate público.

Los observadores también alertaron sobre el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en la propaganda política y denunciaron la existencia de campañas de desinformación impulsadas desde entornos no identificados.

«La tecnología también se usó para la desinformación generalizada y la difusión de montajes ultrarrealistas de ambos candidatos, aunque con mayor frecuencia a favor de De la Espriella», indicó González Pons.

La MOE UE permanecerá en Colombia hasta mediados de julio para seguir observando el escrutinio y posteriormente regresará al país en septiembre para presentar su informe final con recomendaciones dirigidas a fortalecer el sistema electoral colombiano. EFE

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