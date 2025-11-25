Unión Europea reafirma su papel como inversor estratégico en la República Dominicana

Santo Domingo, 25 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) reiteró este martes su compromiso como principal socio e inversor estratégico de la República Dominicana, donde Europa sigue siendo el líder en inversiones en turismo, motor económico del país, con más de 5,000 millones de dólares en la última década.

Así lo expuso este martes el nuevo embajador de la UE en el país, el diplomático español Raúl Fuentes Milani, al intervenir en el primer Encuentro Empresarial Europeo.

El año pasado, la UE se convirtió en el primer inversionista de la República Dominicana, con flujos que ascendieron a más de 1,520 millones de euros.

Las inversiones europeas tienen una presencia destacada en sectores clave como telecomunicaciones, transporte sostenible, zonas francas, turismo, energía renovable y servicios.

La República Dominicana, «un país líder en la región que evoca confianza para los inversionistas europeos», tiene en la UE «un socio confiable, previsible y dispuesto a contribuir en el desarrollo sostenible e inclusivo económico y social», señaló Fuentes Milani.

Al respecto, señaló, que las más de 1,000 empresas europeas presentes en el país generan más de 200,000 empleos formales, y una cuarta parte de las contribuciones a la seguridad social del sector privado.

«Más aún, la presencia de las inversiones europeas en el país, son visibles en otras importantes áreas de la economía como el transporte sostenible, las energías renovables, las telecomunicaciones y servicios financieros y de seguros», sostuvo en su intervención.

Además, en el sector de zonas francas, a través de la inversión el bloque apoya el crecimiento de industrias, la creación de capacidades técnicas y la diversificación de la oferta exportable, dijo.

A través del Global Gateway, la estrategia de promoción de inversiones de la Unión Europea, se impulsan inversiones de en áreas esenciales para el desarrollo del país: digitalización, infraestructura urbana sostenible, clima y energía -incluyendo el fortalecimiento del mercado de bonos verdes-, así como agua y saneamiento mediante iniciativas para mejorar la gestión y expansión del alcantarillado urbano.EFE

