The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Unión Europea y Chile fortalecen «alianzas estratégicas» en energía, ciencia y tecnología

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Santiago de Chile, 3 oct (EFE).- Chile y la Unión Europea (UE) han cerrado este viernes «con un balance altamente positivo» una cita para «fortalecer alianzas en áreas estratégicas» e «impulsar la inversión sostenible» en Latinoamérica en energía, ciencia y tecnología, según señalan los representantes europeos.

“La Unión Europea está plenamente comprometida con la transición energética y quiere fomentar la cooperación con América Latina y el Caribe en este ámbito”, ha dicho la directora de Seguridad Energética y Relaciones Internacionales de la Dirección General de Energía de la UE, Cristina Lobillo, en un comunicado de la delegación de la UE en Chile.

Las reuniones con el Ministro de Energía chileno, Diego Pardow, se han centrado en «expandir la cooperación en la transición energética, con especial atención a las energías limpias como el hidrógeno renovable», indica la nota.

Además, han abordado «los desafíos regulatorios, las necesidades de infraestructura y los tiempos de tramitación de permisos ambientales» y acuerdan «explorar nuevas áreas como la descarbonizacion del transporte marítimo», durante el Global Gateway Forum, que se realizará en Bruselas, el 9 y 10 de octubre», agrega.

La agenda de actividades, que incluye la participación en la Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) emplazada en Chile, ha estado marcada por las reuniones bilaterales con distintos ministros de Energía latinoamericanos para avanzar en la integración eléctrica del continente en vista a la próxima cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará el 9 y 10 de noviembre en Colombia.

En el ámbito digital, se han puesto en marcha nuevos equipos dedicados al procesamiento y almacenamiento de datos del programa Copernicus de la UE para mejorar el acceso y el análisis de la información satelital en la región.

También se ha anunciado que Santiago contará con un nuevo centro de referencia tecnológica y educativa: el Mirador Copernicus, en colaboración estratégica con el Museo Interactivo Mirador (MIM) y la Universidad de Chile, dedicado a la divulgación y visualización interactiva de los datos satelitales de Copernicus y con el objetivo de acercar la ciencia espacial a las nuevas generaciones.

“Todas estas iniciativas –infraestructura avanzada, divulgación masiva y apoyo al emprendimiento– posicionan a Chile a la vanguardia de la economía espacial en Latinoamérica”, ha manifestado el director del Pacto Verde Europeo y Agenda Digital, Stefano Signore.

La visita de los representantes europeos, en la que también se han reunido con empresarios y académicos chilenos, se ha realizado del 30 de septiembre al 3 de octubre en el marco de los compromisos de Chile, la UE y la región para colaborar en materia energética en desarrollo sostenible, transición energética y digital, e innovación. EFE

mfm/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR