Unicef: 900.000 niños precisan ayuda una semana después del paso del Melissa por el Caribe

Ginebra, 7 nov (EFE).- Una semana después de que el huracán Melissa causara estragos en Jamaica, Cuba, Haití y la República Dominicana, 900.000 niños de estos cuatro países requieren asistencia, 679.000 de ellos de forma urgente, advirtió este viernes el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

Cuba es el país con más niños afectados, unos 441.000, mientras que en Jamaica su número se calcula en al menos 281.000, más otros 62.000 en la República Dominicana, señaló el portavoz de Unicef Ricardo Pires en rueda de prensa para los corresponsales acreditados ante la ONU en Ginebra.

En Haití, la situación es especial porque muchos de los niños impactados ya sufrían condiciones de desplazamiento u otros problemas que requerían ayuda de emergencia a causa de la crisis que sufre el país en los últimos años por la violencia de bandas, indicó la fuente de Unicef. EFE

abc/ess