Unicef: el 23 % de niñez con discapacidad en República Dominicana no asiste a la escuela

Santo Domingo, 3 dic (EFE).- El 23 % de la niñez con discapacidad en la República Dominicana no asiste a la escuela, afirmó este miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) al celebrarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La cantidad de estudiantes con discapacidad atendidos por el sistema educativo cayó de 26,581 en 2016 a 6,163 en 2019, una reducción de más del 75 %, informó la agencia de la ONU en un comunicado.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Multiples-Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (Enhogar-Mics 2019), un 10.1 % de los niños y niñas de 2 a 17 años en la República Dominicana presentan dificultad en al menos un dominio funcional, cifra que alcanza un 11.3 % entre los 5 y 17 años.

Unicef denunció que la República Dominicana no cuenta con un registro nacional que identifique cuántos miembros de esta población viven con discapacidad ni la naturaleza de sus necesidades, «lo que dificulta la planificación de políticas públicas inclusivas».

«Los datos cuentan que miles de niños siguen enfrentando barreras que limitan su desarrollo. Para transformar esta realidad, es indispensable contar con información confiable que oriente decisiones públicas más efectivas», indicó la representante interina de Unicef en la República Dominicana, Anyoli Sanabria.

El informe también subraya vulnerabilidades adicionales en el país como dificultades de acceso a servicios esenciales, mayor riesgo durante emergencias, sobrecarga de cuidado particularmente en mujeres y mayor exposición a situaciones de maltrato o aislamiento.

Unicef destacó que se encuentra en desarrollo la encuesta Enhogar-Mics 2025, que permitirá actualizar indicadores, profundizar en brechas actuales e incluir información clave para fortalecer la agenda de la inclusión para la infancia con discapacidad en el país.

El año pasado más de 5.2 millones de niños con discapacidad en el mundo recibieron apoyo de Unicef, indicó la organización.

«Aunque hemos duplicado nuestra cobertura en los últimos cinco años, solo estamos alcanzando a una fracción de los niños con discapacidad que necesitan apoyo. Juntos — con los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de personas con discapacidad, y con los niños, los jóvenes con discapacidad y sus cuidadores — podemos y debemos hacer más para asegurar que ningún niño se quede atrás», añadió Sanabria. EFE

