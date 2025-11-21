Unicef: Israel ha matado a una media de 2 niños al día desde el inicio del alto el fuego

3 minutos

Jerusalén, 21 nov (EFE).- El portavoz de Unicef, Ricardo Pires, afirmó este viernes en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra que, desde que el acuerdo de alto el fuego en Gaza entró en vigor, un promedio de dos niños mueren cada día en la Franja como consecuencia de los ataques israelíes.

El portavoz describió una situación «cruda y devastadora» para la infancia en Gaza incluso bajo el alto el fuego vigente. Señaló que esta semana 12 menores palestinos fallecieron en la Franja debido a la oleada de bombardeos israelíes de este miércoles.

Desde el 10 de octubre, señaló, al menos 67 niños han muerto en incidentes relacionados con el conflicto, lo que supone «un promedio de casi dos niños por día» pese al compromiso de detener la violencia.

«Esto no son estadísticas: eran niños reales cuyos sueños y futuros fueron truncados», lamentó Pires, que alertó de que la vida de cientos de miles de menores que sobreviven entre tiendas y escombros sigue siendo «simple y brutalmente cruel».

Unicef advirtió de que las infecciones respiratorias están aumentando en la Franja y que el consumo de agua contaminada está provocando enfermedades. Los médicos del enclave, afirmó Pires, aseguran saber cómo tratar a los menores, pero carecen de suministros básicos.

La agencia estima que unos 4.000 menores en Gaza necesitan una evacuación médica urgente, por lo que el portavoz reclamó reabrir el corredor sanitario hacia Cisjordania y Jerusalén Este, además de pedir a otros Estados que acojan a más niños gazatíes.

Este mismo viernes, fuentes médicas del enclave informaron de que cuatro niños fueron trasladados al Hospital Al Shifa tras resultar heridos por el lanzamiento de una bomba de un dron cuadróptero israelí en la zona de Al Salatin, en Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza.

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por toda la Franja después de que, según afirmó el Ejército, «varios terroristas» abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave), unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamás.

Los bombardeos causaron la muerte de 32 gazatíes, entre ellos 12 niños y 8 mujeres, e hirieron a otras 88 personas, según datos difundidos por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

En total, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, al menos 312 gazatíes -según datos de Sanidad gazatí- han sido asesinados por Israel, la mayoría civiles. Estos ataques se produjeron tras la muerte de algún soldado israelí o debido a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.546 gazatíes -entre ellos, más de 20.000 niños- por fuego israelí y 170.833 han resultado heridos. EFE

