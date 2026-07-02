Unicef: Los daños en 340 escuelas amenazan el regreso a clase de 100.000 niños en Líbano

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Beirut, 2 jul (EFE).- Al menos 100.000 niños en Líbano corren el riesgo de quedarse sin acceso a las aulas al inicio del próximo curso escolar si no se actúa con urgencia para reparar los 340 centros educativos dañados durante el reciente conflicto, advirtió este jueves Unicef.

Según una evaluación nacional realizada en junio por el Ministerio de Educación y Educación Superior libanés con apoyo técnico de Unicef, un total de 340 escuelas públicas, privadas y de formación técnica y profesional resultaron dañadas, de las cuales 17 quedaron completamente destruidas.

El estudio, elaborado en el marco del Fondo para la Transición y la Resiliencia en la Educación (TREF), financiado por la Unión Europea (UE), Alemania, Francia y Suiza, ofrece la primera radiografía completa del impacto del conflicto sobre el sistema educativo del país.

Los daños se concentran en las gobernaciones de Nabatieh, Líbano Sur, Becá, Baalbek-Hermel, Beirut y Monte Líbano, algunas de las zonas más afectadas por los ataques israelíes.

Mientras que algunos centros presentan desperfectos menores, otros requieren amplias obras de rehabilitación o una reconstrucción total antes de poder reabrir con garantías de seguridad.

«Las escuelas son mucho más que edificios. Son espacios donde los niños aprenden, se sienten seguros y comienzan a recuperarse de las crisis», afirmó el representante de Unicef en el Líbano, Marcoluigi Corsi.

Corsi alertó de que con el inicio del nuevo curso previsto para septiembre es imprescindible aumentar las inversiones para rehabilitar las escuelas dañadas y garantizar que los estudiantes puedan regresar a las aulas sin más interrupciones.

La organización recordó que la educación de los menores libaneses ya se ha visto gravemente afectada en los últimos años por la sucesión de crisis económicas, sociales y de seguridad que atraviesa el país.

Unicef advirtió de que una nueva interrupción prolongada del aprendizaje tendría consecuencias duraderas para la educación, el bienestar y la salud mental de los niños, además de incrementar su exposición a riesgos como el trabajo infantil o el matrimonio precoz.

«Cada día que un niño permanece fuera de la escuela aumenta el riesgo de pérdida de aprendizaje y abandono escolar. La educación no puede esperar a que llegue la recuperación, forma parte esencial de ella», señaló Corsi.

Unicef trabaja junto al Ministerio de Educación, donantes y otras organizaciones para impulsar la rehabilitación de los centros educativos, garantizar la continuidad del aprendizaje y apoyar la recuperación del sistema educativo libanés, aunque subrayó que la magnitud de la destrucción exige una financiación mucho mayor antes del inicio del próximo curso escolar. EFE

rsm/mra