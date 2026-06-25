Unicef: muerte de 5 niños en Yemen, «crudo recordatorio» del problema de minas sin detonar

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Saná, 25 jun (EFE).- Unicef expresó este jueves su consternación por la muerte de cinco niños y otros siete que resultaron heridos en una explosión de un artefacto bélico mientras recogían chatarra en una provincia del sur de Yemen, un «crudo recordatorio» del problema que suponen las minas y material militar sin detonar.

«Ningún niño debería perder la vida, sufrir lesiones ni vivir con miedo a causa de los mortíferos restos de la guerra», afirmó la organización en un comunicado, en el que expresó su «más sincero pésame a las familias que han perdido a sus hijos y a todas las personas afectadas por el trágico suceso».

La organización advirtió que esta tragedia es un «crudo recordatorio» de que las minas terrestres y los artefactos sin detonar siguen representando una «grave amenaza» para las comunidades de todo Yemen, en conflicto permanente desde hace más de diez años.

«Los niños corren un riesgo especial, ya que a menudo se ven expuestos a estos artefactos debido al desplazamiento y a la presencia continuada de peligros explosivos en las zonas donde viven, aprenden y juegan», denunció el organismo.

En este contexto, Unicef instó a redoblar los esfuerzos para proteger a los menores y a acelerar la «retirada de los restos de guerra, ampliar la educación sobre el riesgo de minas y prestar apoyo sostenido a los supervivientes y sus familias».

El incidente tuvo lugar en la aldea de Raybi, en la provincia sureña de Al Dhalee -situada a unos 250 kilómetros de Saná, capital del país- una zona que constituye uno de los principales frentes de batalla entre las fuerzas del Gobierno yemení y los rebeldes hutíes, aliados de Irán

Este suceso, que la organización Save the Children calificó como el «más mortífero para la infancia en lo que va de año», vuelve a poner el foco sobre la situación de Yemen.

El país sigue sumido en una de las mayores crisis humanitarias del mundo, tras más de una década de conflicto, donde al menos 511 de las 1.200 víctimas infantiles registradas desde la tregua negociada por la ONU en 2022 fueron causadas por minas terrestres y restos de explosivos de guerra. EFE

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