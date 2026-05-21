Unicef afianza preparación comunitaria en Ecuador para proteger infancia ante emergencias

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Quito, 21 may (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) fortaleció las capacidades de cerca de 900 personas en 11 comunidades de las provincias ecuatorianas de Esmeraldas (costa) y Sucumbíos (Amazonía), fronterizas con Colombia, para enfrentar emergencias y desastres, con un enfoque centrado en niños, niñas, adolescentes y sus familias.

A través de talleres prácticos, los participantes aprendieron sobre primeros auxilios, detección temprana de riesgos y adecuación de espacios seguros y amigables para la niñez, reforzando así su organización y capacidad de respuesta, indicó este jueves en un comunicado.

En articulación con la Secretaría de Gestión de Riesgos y los gobiernos locales, y con el apoyo de ChildFund Ecuador, las comunidades elaboraron planes de emergencia y realizaron simulacros para poner en práctica lo aprendido.

Además, se conformaron brigadas y redes juveniles de primera respuesta, y se entregaron paquetes de emergencia, materiales de prevención y preparación, así como herramientas de apoyo emocional para actuar en momentos de crisis.

La iniciativa también incorporó un enfoque de género e inclusión con la participación de las mujeres, las niñas y las adolescentes durante todo el proceso.

A través de espacios formativos adaptados a sus necesidades, se fortalecieron sus capacidades de liderazgo y su rol en la respuesta ante emergencias.

«Ecuador enfrenta una combinación de amenazas naturales y ambientales como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios y contaminación, que impactan de manera directa y desproporcionada a la niñez», indicó.

Estos riesgos -agregó- pueden afectar profundamente su vida cotidiana, provocar desplazamientos forzados, interrupciones en la educación y limitaciones en el acceso a servicios esenciales de salud y protección.

Gracias a la financiación y apoyo humanitario de la Unión Europea (UE), esta iniciativa contribuye a que los derechos de los menores y sus familias «se cumplan siempre, incluso en contextos de emergencia», finalizó. EFE

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