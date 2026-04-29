Unicef anuncia Gran Teletón para recaudar fondos dirigirá a niños dominicanos

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Santo Domingo, 29 abr (EFE).- La oficina en Santo Domingo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) anunció la celebración del Gran Teletón ‘Juntos por la Niñez’, a celebrarse el 10 de mayo próximo, con el objetivo de recaudar fondos para programas que impactan directamente la vida de miles de niños y niñas en el país.

“Este Teletón es una oportunidad para que toda la sociedad se una por una causa común: garantizar que cada niño y niña tenga un mejor comienzo en la vida. Cada aporte cuenta y hace una diferencia real”, expresó en una nota Carlos Carrera, representante del organismo internacional en el país.

El Gran Teletón se transmitirá a nivel nacional por CERTV Canal 4 como canal matriz, y contará con la participación de aliados del sector privado, medios de comunicación y figuras públicas que se unen para promover la causa, como los embajadores nacionales de buena voluntad de Unicef, Jatnna Tavárez y Manny Cruz.

La jornada solidaria invita a toda la población a sumarse a través de donaciones que contribuyen a mejorar la nutrición infantil, fortalecer la atención en salud desde los primeros días de vida y garantizar oportunidades de educación inclusiva.

El anuncio se realiza tras el éxito de la edición anterior: en 2025, el Teletón logró recaudar más de 24 millones de pesos, recursos que han sido destinados a iniciativas clave para la protección y el desarrollo integral de la niñez en República Dominicana, afirmó UNICEF.

En este contexto, UNICEF también impulsa la campaña ‘Los Datos Cuentan’, que busca visibilizar, a través de evidencia, la realidad que enfrentan miles de niños y niñas en el territorio.

La institución puso de ejemplo a María (nombre retocado) cuya madre notó que, dos años después de nacer, «algo no iba bien».

Su peso era bajo y enfermaba con frecuencia. Vivían en una comunidad vulnerable, donde el acceso a servicios de salud era limitado, y gracias a un programa apoyado por Unicef la niña fue evaluada a tiempo y recibió tratamiento nutricional.

Hoy, tres años después, corre, juega y asiste a un centro educativo.

Unicef también destacó que más de 118,000 niños menores de 5 años fueron evaluados con el sistema de desarrollo infantil, de los cuales el 84 % alcanzó sus hitos de crecimiento.

Asimismo, más de 6,500 hogares con niños con discapacidad recibieron apoyo. Además, se aprobó la Ordenanza de Educación Inclusiva, permitiendo que niños y niñas con discapacidad aprendan junto a sus pares en un modelo nacional pionero.

Por otra parte, Unicef precisó que se alcanzó una reducción del 20 % en la mortalidad neonatal y del 33 % en hospitales apoyados por ese organismo.

Además, 3,700 bebés prematuros sobrevivieron gracias al método ‘Mamá Canguro’. De igual manera, se logró la recuperación de más de 14,206 niños afectados por desnutrición aguda.EFE

rsl