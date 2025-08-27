UNICEF denuncia que «los niños de Al Fasher se mueren de hambre» y pide acceso humanitario

El Cairo, 27 ago (EFE).- UNICEF alertó este miércoles de que la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur Norte (Sudán), vive una “tragedia devastadora” tras 500 días de asedio por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), con miles de niños que sufren desnutrición, enfermedades y violencia sin acceso a ayuda humanitaria.

“Los niños de Al Fasher se están muriendo de hambre mientras los servicios de nutrición de UNICEF permanecen interrumpidos”, advirtió en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Catherine Russell, que exigió un acceso humanitario “total e inmediato”.

La agencia de la ONU señaló que unos 260.000 civiles -de ellos 130.000 niños- permanecen atrapados en Al Fasher y llevan más de 16 meses sin asistencia básica desde que el grupo paramilitar iniciara un asfixiante asedio a la localidad, aún bajo el control del Ejército sudanés.

El asedio de las FAR en la localidad sudanesa ha cortado las líneas de suministro y ha dejado sin tratamiento a unos 6.000 niños con desnutrición aguda grave, que corren ahora un alto riesgo de morir, según UNICEF.

Al menos 63 personas (en su mayoría, mujeres, niños y niñas) murieron de desnutrición en solo una semana, afirmó el servicio de urgencias del campamento de desplazados de Abu Shouk, situado a las afueras de Al Fasher.

Esta semana tuvo lugar otro incidente con múltiples víctimas: siete niños y niñas fueron asesinados en un ataque al campamento de Abu Shouk.

La situación se ha agravado con el brote de cólera más severo en décadas, con 96.000 casos y 2.400 muertes en Sudán, incluidos 5.000 contagios en Darfur, y la situación podría empeorar a causa de recientes inundaciones que han afectado regiones del país y que podrían también provocar focos de contagio de otras enfermedades como malaria o dengue.

UNICEF pidió al gobierno de Sudán y a todas las demás partes involucradas que les ayuden a garantizar un «acceso seguro, sostenido y sin trabas para llegar a todos los niños y niñas de Sudán, sin importar en qué zona del país se encuentren».

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 12 millones, incluidos más de tres millones a Chad, Egipto y Sudán del Sur, lo que ha provocado la mayor crisis humanitaria del planeta. EFE

