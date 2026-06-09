Unicef destaca reducción de prácticas de disciplina violenta en familias dominicanas

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Santo Domingo, 9 jun (EFE).- Más de 2,200 familias en República Dominicana redujeron las prácticas de disciplina violenta contra niños y niñas de un 46 % a un 32 %, tras participar en talleres de crianza consciente impulsados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Ministerio de Educación (Minerd).

El programa, iniciado en 2024, también logró que las prácticas de crianza basadas en el diálogo, el afecto y el respeto aumentaran hasta un 87 %, según un comunicado divulgado este martes por Unicef.

«Detrás de estas cifras hay vivencias de transformación: madres que ahora dialogan antes de castigar y padres que participan por primera vez en actividades de estimulación temprana», afirmó Carlos Carrera, representante de Unicef en el país.

La iniciativa busca romper ciclos de violencia heredados y fortalecer habilidades de crianza que promuevan la empatía, el autocontrol y la resolución pacífica de conflictos.

El comunicado de Unicef recoge historias como la de Luisa Gómez (nombre ficticio), quien recuerda que, durante años, creyó que los golpes eran una forma normal de educar.

Así había crecido ella, sin embargo, participar en un taller sobre crianza consciente cambió la forma en que entendía su propia historia y la relación con su hija.

«Mis padres me golpeaban, y crecí con ese dolor sin saber que se debía a mi infancia; cuando acudí a la charla entendí la razón de mi angustia y el porqué jamás debía hacer eso con mi hija», comentó Gómez.

Este tipo de anécdotas «reflejan una realidad silenciosa: muchas madres, padres y personas cuidadoras reproducen patrones de violencia que aprendieron en su propia niñez. Pero también muestran que estos ciclos pueden romperse cuando las familias cuentan con herramientas para criar desde el afecto, el diálogo y el respeto», agregó el comunicado.

El organismo de la ONU recordó que la violencia contra los niñoss no siempre deja marcas visibles. Además del castigo físico, los gritos, las humillaciones, las amenazas y otras formas de maltrato emocional afectan su autoestima, su sentido de seguridad y su desarrollo integral.

A su vez, la evidencia científica demuestra que crecer en entornos violentos puede tener consecuencias que se extienden a lo largo de la vida.

«Los niños y niñas que experimentan violencia tienen un mayor riesgo de presentar dificultades en el aprendizaje y el rendimiento escolar, problemas de salud mental y una mayor probabilidad de reproducir conductas violentas o verse involucrados en situaciones de delito y exclusión social», señaló. EFE

mf