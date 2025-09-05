The Swiss voice in the world since 1935

Unicef dona a República Dominicana tres recintos para gestionar procesos de migrantes

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Santo Domingo, 5 sep (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donó a República Dominicana tres instalaciones para la atención de menores de edad, embarazadas y lactantes en proceso de repatriación, según se informó este viernes.

Los centros, ubicados en las provincias de Dajabón, Santiago y Elías Piña, fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) que se compromete «a darles usos correctos que garanticen condiciones de dignidad, protección y acceso a servicios especializados a esos grupos vulnerables en proceso de interdicción migratoria, así como al personal técnico a cargo de los servicios».

El objetivo es evitar los riesgos de revictimización y mantener la separación entre menores y adultos que no son familiares, de acuerdo con un comunicado de la DGM.

Las donaciones se enmarcan en el protocolo para la identificación, atención y protección de niños, niñas y adolescentes en movilidad humana, aprobado por el Directorio Nacional del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y forma parte de las acciones conjuntas entre Unicef, la DGM y otras instituciones para fortalecer la atención a poblaciones vulnerables en el país, agregó la información.

Las edificaciones están equipadas con mobiliarios, baños, oficinas de atención psicosocial y de gestión de casos, áreas de descanso y espacios lúdicos para niños, así como accesos inclusivos para discapacitados.

La República Dominicana deportó a 250,741 haitianos en condición migratoria irregular entre enero y agosto de este año, según cifras de la DGM.

Las detenciones de esos extranjeros indocumentados «marcan una trayectoria en crecimiento sostenido que demuestra la eficacia» de los operativos ejecutados por la DGM, cumpliendo la disposición expresa del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y del presidente dominicano, Luis Abinader, para enfrentar la migración irregular y garantizar la integridad y soberanía dominicana ante la crisis socio-política que padece Haití, de acuerdo con lo expuesto por Migración el pasado lunes.

La política de repatriación que ejecuta República Dominicana ha sido criticada por organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), debido al aumento de casos de personas vulnerables, incluyendo embarazadas, madres lactantes y niños, que son devueltas a una situación humanitaria cada vez más precaria en Haití, que atraviesa una grave crisis de seguridad y precariedad en todos los órdenes.

Amnistía Internacional (AI) ha señalado que las políticas migratorias en República Dominicana están arraigadas en el racismo, resultando en perfilamiento racial y negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio.

Asimismo, acusa al Estado dominicano de privar arbitrariamente de nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en situación de apatridia. EFE

mf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR