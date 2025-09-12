The Swiss voice in the world since 1935

UNICEF pide ayuda para asistir a 260.000 niños afganos afectados por el reciente seísmo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 12 sep (EFE).- Unos 260.000 de los 500.000 afectados por el seísmo que sacudió el este de Afganistán el pasado 31 de agosto son niños en necesidad urgente de asistencia, indicó este viernes el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), que ha pedido a la comunidad internacional 22 millones de dólares para asistir al país.

Con esos fondos UNICEF quiere llegar a 400.000 personas, incluyendo 212.000 niños, indicó el representante de UNICEF en Afganistán, Tajudeen Oyewale, en conferencia virtual desde Kabul para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, tras visitar la zona afectada por el terremoto.

El responsable de la agencia recordó que al menos 1.172 niños, más de la mitad del total de víctimas, unas 2.200, fueron menores de edad, y agregó que «unos 45 han quedado separados de sus familias y otros 270 perdieron a uno o a los dos progenitores en el terremoto».

Oyewale subrayó que las niñas afrontan desafíos adicionales tras la catástrofe, en un país donde su acceso a la educación ya ha sido severamente limitado por el régimen talibán y donde se corre el riesgo de que hogares en zonas destruidas por el seísmo acepten matrimonios forzados como último recurso para la supervivencia de las familias. EFE

abc/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR