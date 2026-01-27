UNICEF planea aumentar en un 150 % el acceso a la educación de los niños en Gaza este 2026

2 minutos

Ginebra, 27 ene (EFE).- El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) planea para este 2026 aumentar en un 150 % el acceso de los niños de Gaza a la educación presencial, pasando de los 135.400 escolarizados a los 336.000, anunció este martes en rueda de prensa el portavoz James Elder.

La fuente de UNICEF advirtió de que, desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, 700.000 niños en edad escolar se han quedado fuera de la educación formal en Gaza, cuando «antes del conflicto» era «uno de los lugares con el índice de alfabetización más alto».

Los espacios de aprendizaje de UNICEF proporcionarán además lavabos y lugares donde lavarse a las manos, servicios básicos «de los que muchos niños carecen», subrayó.

El portavoz destacó que el coste de la escolarización de un niño en Gaza apenas supondrá 280 dólares (237 euros) al año, lo que suma un total de 86 millones de dólares (73 millones de euros) necesarios para conseguir el acceso a la educación de esos 336.000 menores de entre cinco y 18 años.

Este programa, aclaró, se realizará en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y el Ministerio de Educación de la Autoridad Nacional Palestina.

Elder explicó que gran parte de las clases se darán en tiendas de campaña, pero también en edificios dañados que no sean peligrosos, ya que más del 90 % de las escuelas han sido dañadas o destruidas.

Las clases serán impartidas por profesores, pero también voluntarios que están recibiendo un entrenamiento básico.

«Esto es un puente, no un sustituto para la reconstrucción total de las escuelas de Gaza que permita que cada niño pueda regresar a la educación formal en un aula», subrayó.

Estos centros de enseñanza se concentrarán en el centro y el sur de la Franja debido a las complicaciones que existen en el norte por la llamada «línea amarilla», donde continúan los asesinatos y ataques a niños, denunció Elder.

Más de un centenar de niños han muerto bajo ataques israelíes desde el alto el fuego, advirtió el lunes el subdirector de UNICEF, Ted Chaiban.

La agencia también aportará hasta un total de 11.000 ‘kits’ de juegos y de útiles escolares a finales de esta semana y planea repartir otros 7.000 en las próximas semanas. EFE

ah/abc/rf