Unicef registra un alarmante aumento del 700% en reclutamiento forzado de menores en Haití

Naciones Unidas, 28 ago (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó este jueves de que el reclutamiento forzado de menores en Haití ha aumentado en un 700 % durante el primer trimestre de este año.

«Lo más alarmante es el aumento de casi el 700 % en los casos de reclutamiento y utilización de menores (…) Cabe recordar que estos son solo los casos que hemos podido verificar. Creemos que las cifras reales son mucho mayores», afirmó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, en una sesión temática sobre Haití en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las cifras, que reflejan la variación con respecto a los primeros tres meses de 2024, también evidenciaron un crecimiento del 25 % en las violaciones a menores y del 54 % en los asesinatos y mutilaciones de niños.

Unicef detalla que la mayor parte de estos atropellos se están produciendo en zonas densamente pobladas como Puerto Príncipe, la capital tomada casi en su totalidad por las pandillas.

En la crisis de seguridad y violencia en la que está sumido el país caribeño, a pesar del despliegue hace más de un año de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), Unicef también ha verificado casos de niños ejecutados sumariamente.

La mitad de los miembros de las bandas son menores

«El reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados está descontrolado. Estimamos que actualmente los niños representan un asombroso cincuenta por ciento de los miembros de los grupos armados activos», agregó Russell.

A los menores en Haití se les obliga a participar directamente en combate, a portar armas, o son explotados para el trabajo doméstico con daños físicos y psicológicos de por vida, desglosó la directora ejecutiva de Unicef.

1.000 % más de violaciones a menores en 2024

«Como vi durante mi visita a Haití, los niños también están siendo sometidos a una violencia sexual atroz que ha alcanzado niveles sin precedentes. En 2024, el número de casos denunciados de violencia sexual contra niños aumentó un 1000 % con respecto al año anterior», dijo Russell.

En total, las Naciones Unidas verificaron 2.269 agresiones graves contra 1.373 niños (incluyendo 213 menores asesinados, 138 mutilados y 302 reclutados) ya en 2024, lo que a su vez supuso un aumento de casi cinco veces con respecto a 2023..

Estos datos fueron recopilados, y verificados sistemáticamente, a través de testimonios recibidos por expertos designados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), que interactúan diariamente con los grupos armados, y mediante la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados (CAAC), informaron fuentes de Unicef a EFE.

No obstante, en Haití, las cifras son estimativas, ya que para conocerlas con exactitud sería necesario saber cuántos miembros pertenecen realmente a las pandillas, recalcaron. EFE

