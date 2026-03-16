UniCredit lanza una oferta de 40.000 millones de dólares por Commerzbank

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El banco italiano UniCredit presentó este lunes una oferta de adquisición de 35.000 millones de euros (40.000 millones de dólares) por Commerzbank, rechazada por el Gobierno alemán.

Aunque no aspira a tomar el control total, UniCredit elevaría su participación a más del 30% en el segundo banco más grande de Alemania.

Tras el anuncio, el Ministerio de Finanzas en Berlín dijo que cualquier «adquisición hostil» del banco sería «inaceptable».

En 2024, UniCredit, el segundo mayor banco de Italia, ya adquirió una participación sustancial en el Commerzbank y, según el consejero delegado de la entidad italiana, Andrea Orcel, era hora de avanzar en la compra.

«Continuar estancados era una situación subóptima para ambos» dijo en una conferencia telefónica con analistas. «Esta oferta era una forma limpia de abrir el diálogo», añadió.

Sin embargo, la consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, dijo que la propuesta «no ha sido coordinada con nosotros» y reiteró que quiere que Commerzbank siga siendo independiente.

UniCredit ha ofrecido una prima del 4 % sobre el precio de cierre de las acciones del Commerzbank del viernes, pero las acciones de la entidad alemana han subido un 6,8 % este lunes tras la oferta.

El gobierno alemán todavía tiene una participación del 12,1 % en Commerzbank, herencia de un rescate en 2008, un banco conocido por financiar a pequeñas y medianas empresas industriales.

Su plantilla se opone a la venta y el sindicato alemán Verdi advirtió de que el banco podría ser «desmantelado» en caso de adquisición.

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