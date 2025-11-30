Unidades alemanas con sistemas Patriot en Polonia se activaron el viernes por cazas rusos

Berlín, 30 nov (EFE).- Unidades de las Fuerzas Armadas de Alemania presentes en Polonia para operar sistemas Patriot se activaron el viernes tras detectar cerca del espacio aéreo polaco la presencia de aviones de guerra rusos que operaban en el oeste de Ucrania.

Según informó la edición dominical del diario ‘Bild’, cazas rusos modelo MiG-31 volaron el viernes en dirección a Polonia y activaron la reacción de las defensas aéreas polacas y de los militares alemanes que operan sistemas Patriot en suelo del país del este europeo.

«El ejército polaco y las fuerzas de la OTAN estacionadas allí reaccionaron con rapidez y pusieron los sistemas de defensa aérea Patriot en estado de alerta», señaló el ‘Bild’.

«Los sistemas podrían haber disparado sus misiles inmediatamente para derribar los objetos voladores enemigos», agregó el citado periódico.

Alemania tiene dos sistemas Patriot operativos en el aeródromo de Rzeszów, en el sureste de Polonia y proximo a la frontera polaco-ucraniana. EFE

