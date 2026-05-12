United Airlines restablecerá los vuelos entre EE.UU. y Venezuela, suspendidos desde 2017

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Washington, 12 may (EFE).- La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este martes que restablecerá en agosto los vuelos directos entre Houston (Texas) y Caracas, una conexión suspendida desde 2017.

Se trata de la segunda ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela que se reactiva, tras la reanudación, el pasado 30 de abril, de los vuelos de American Airlines entre Miami (Florida) y Caracas. EFE

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