Universal investiga filtración de ‘The Odyssey’ de Nolan tras una difusión ilegal en redes

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Washington, 27 jul (EFE).- Universal Pictures activó este lunes sus protocolos de retirada y anunció que buscará todas las vías legales disponibles después de que una copia no autorizada de alta calidad de ‘The Odyssey’, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, fuera difundida en internet y alcanzara millones de visualizaciones antes de ser eliminada.

«Nos enteramos de la publicación no autorizada de la película e inmediatamente iniciamos los protocolos de retirada», indicó Universal Pictures en un comunicado divulgado por el portal especializado Variety

El estudio aseguró que se toman muy en serio «la violación de derechos de autor y perseguiremos todos los recursos apropiados para proteger nuestro contenido y nuestros derechos de propiedad intelectual».

La copia apareció durante el fin de semana en la red social X, donde una publicación que compartía el largometraje llegó a superar los 2,1 millones de visualizaciones unas horas antes de ser retirada y de que la cuenta responsable fuera suspendida.

El estudio no ha informado públicamente sobre el origen de la filtración ni ha confirmado detalles sobre una eventual investigación interna.

La filtración ocurre mientras la película continúa como líder de taquilla. La cinta dirigida por el británico Christopher Nolan superó los 600 millones de dólares de recaudación mundial en sus primeros diez días y se mantuvo en el primer puesto del mercado estadounidense tras un estreno global de 264 millones de dólares, el mayor debut de la carrera del cineasta. EFE

dte/gad