Universal Music Group llega a un acuerdo con la empresa de música con IA Udio

2 minutos

Nueva York, 31 oct (EFE).- Universal Music Group anunció que ha llegado esta semana a un «acuerdo estratégico pionero» de licencia con la empresa de música con inteligencia artificial (IA) Udio, poniendo fin así a una demanda que acusaba a la vanguardista startup de usar música con derechos de autor para entrenar su modelo de IA.

«Estos nuevos acuerdos con Udio demuestran nuestro compromiso de hacer lo correcto por nuestros artistas y compositores, ya sea adoptando nuevas tecnologías, desarrollando nuevos modelos de negocio, diversificando las fuentes de ingresos o más allá», declaró el miércoles Lucian Grainge, presidente y director ejecutivo de UMG, según un comunicado firmado en Santa Monica, California.

En 2026, las empresas lanzarán una nueva plataforma impulsada por tecnología de IA generativa de vanguardia, entrenada con música autorizada y licenciada.

«El nuevo servicio de suscripción transformará la experiencia del usuario, creando un entorno seguro y protegido para personalizar, transmitir y compartir música de forma responsable en la plataforma Udio», anota el cominicado.

Hasta ahora, los usuarios de Udio podían componer canciones originales —incluyendo voces e instrumentos— a partir de indicaciones de texto.

«El producto actual de Udio seguirá disponible para los usuarios durante el periodo de transición, con las creaciones controladas dentro de un entorno cerrado y el servicio modificado de diversas maneras —incluyendo la identificación del usuario, el filtrado y otras medidas— antes del lanzamiento del servicio actualizado», indica el comunicado.

No obstante, las empresas no indicaron en el documento conjunto los términos financieros del acuerdo y los contratos de licencia.

El jueves, UMG también anunció una alianza con Stability AI, con sede en Londres, para desarrollar herramientas de creación musical impulsadas por IA para artistas, productores y compositores. EFE

syr/jco/ads