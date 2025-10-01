Universidad brasileña rompe acuerdo con centro israelí, en protesta por la guerra en Gaza

São Paulo, 30 sep (EFE).- La Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), una de las mejores de Brasil, rompió este martes un acuerdo de cooperación académica con el prestigioso Instituto Tecnológico de Israel (Technion), en protesta por la guerra en Gaza, informó el centro educativo en un comunicado.

La dirección de esta universidad pública, ubicada en el estado de São Paulo, anunció la «rescisión unilateral» del acuerdo con Technion, también público, que consistía en la colaboración en proyectos de investigación así como en el intercambio estudiantil.

El documento, presentado durante la reunión del Consejo Universitario, menciona que las violaciones a los derechos humanos de los palestinos en Gaza por parte de Israel se han vuelto una «constante inaceptable».

Además, el rector de la Unicamp, Paulo Cesar Montagner, dijo que la ruptura del acuerdo firmado en 2023 reafirma la postura «contra el genocidio» y que la decisión está en línea con la posición crítica del Gobierno brasileño sobre la actuación del Estado judío.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha condenado el impacto sobre los civiles de la ofensiva militar israelí, que ha llegado a equiparar con el Holocausto nazi, lo que le valió ser nombrado persona non grata por Israel.

Por otra parte, la rescisión se dio tras una gran movilización de estudiantes en torno al edifico de la Rectoría para reclamar que se votara una moción presentada por una asociación pro palestina para poner fin al acuerdo.

El sindicato estudiantil celebró en redes sociales la medida, como una «gran victoria» del movimiento, y abogó por una «ruptura total» de las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel.

La Unicamp, con más de 30.000 alumnos, es la segunda mejor universidad de Brasil, según el más reciente ránking del diario ‘Folha de São Paulo’.EFE

