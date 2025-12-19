Universidad Católica conquista por primera vez la Copa Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 18 dic (EFE).- Universidad Católica venció este jueves por 3-2 a Liga de Quito y conquistó por primera vez la Copa Ecuador y de paso se adjudicó con un cupo en la Copa Libertadores de 2026.

El Cuadro Cammarata se consagró campeón gracias a los goles del uruguayo Mauricio Alonso en el minuto 16, Gregory Anangonó (m.60) y el panameño José Fajardo (m.88).

Descontaron el colombiano Jeison Medina en el minuto 37 y Kevin Minda (m.95).

Universidad Católica debió esperar 60 años desde su debut profesional para adjudicarse el primer título en el fútbol ecuatoriano.

La Católica debió lidiar con la presión de Liga con la presencia del argentino Lisandro Alzugaray, el chileno Fernando Cornejo y el colombiano Medina.

El flamante campeón retomó el control a través del argentino Jerónimo Cacciabue y del uruguayo Alonso.

El uruguayo Alonso rompió el equilibrio con un potente remate desde fuera del área que no logró controlar el portero Alexander Domínguez.

Liga de Quito igualó a través de Medina, que pescó un rebote y remató a placer desde corta distancia.

Los equipos retornaron al segundo tiempo con un gran ritmo en el juego, con ataques persistentes, arrimando peligro sobre las dos defensas.

Domínguez rechazó el balón y el defensor Anangonó anotó el segundo de la Católica con un remate a distancia entre el portero y el horizontal.

Un error entre los defensas de Liga y un rechazo del portero Domínguez que impactó en la pierna de Fajardo permitieron a la Católica anotar el tercero.

Cuando faltaban tres minutos para el final del partido, el centrocampista Kevin Minda marcó el segundo del Rey de Copas, que no tuvo más tiempo para ensayar la igualada. EFE

rm/af/hbr