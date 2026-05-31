Universidad Católica gana y escolta al líder Colo Colo

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Santiago de Chile, 31 may (EFE).- Universidad Católica goleó este domingo por 0-3 al Huachipato como visitante para llegar a 23 puntos y situarse como escolta del líder de la liga chilena, Colo Colo, que suma 33 enteros, tras cumplirse la decimocuarta fecha del torneo.

Los Cruzados finalizaron una semana soñada luego de su victoria por 0-1 ante el argentino Boca Juniors en la Bombonera, el pasado jueves, con la que se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como primero del Grupo D.

Con goles de Clemente Montes, héroe del triunfo en Buenos Aires, del delantero argentino Justo Giani y de Diego Corral, el cuadro de La Franja se impuso y dejó en 10 unidades la distancia con los albos.

El técnico argentino Daniel Garnero dijo que ambos partidos «emocionalmente fueron muy intensos» y destacó «el compromiso, la actitud y la mentalidad muy positiva y ganadora que tiene el plantel».

«Eso es lo que me deja tranquilo, obviamente no puedo ser falso los resultados también me dejan tranquilo, pero ver a futbolistas que quizá no vienen jugando tanto jugar con la intensidad, las ganas, el deseo, y que después se logre el resultado, eso es lo mejor de todo», comentó tras el duelo.

El triunfo regresa al cuadro universitario a la pelea por el título, luego de haber perdido el clásico el pasado domingo frente al Cacique, que también ganó en esta jornada a domicilio por 2-4 a La Serena y extendió su racha a cinco triunfos consecutivos.

Católica desbancó del segundo lugar a Huachipato, que cayó a la quinta posición con 22 enteros, luego de que Coquimbo Unido también se impusiera de visitante por 2-3 frente a Deportes Limache.

Los Piratas, campeones en 2025, recuperaron terreno para colocarse terceros con 23 puntos al igual que los Cruzados, y celebran también su buen momento internacional tras avanzar a octavos de Libertadores como líderes del Grupo B.

Universidad de Chile, por su parte, regresó al triunfo con un 2-1 frente a Deportes Concepción con el cual llegó a 20 puntos y quedó provisionalmente en el octavo puesto, hasta que cierre la fecha con el duelo entre Palestino –noveno con 20 enteros– y Audax Italiano.

El equipo dirigido por el argentino Fernando Gago, no obstante, tiene un partido menos disputado que fue reprogramado para el 18 de junio, en el que se enfrentará a O’Higgins y con el cual podría escalar a la parte alta de la tabla. EFE

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