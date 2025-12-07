Universidad Católica se queda con el cupo directo a la Libertadores e Iquique desciende

Santiago de Chile, 6 dic (EFE).- Universidad Católica ganó este sábado por 2-1 a Unión La Calera para sellar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y terminar subcampeón de la liga chilena, en una temporada en la que el equipo se transformó al volver a su renovado estadio Claro Arena.

Los cruzados tuvieron que remontar ante los cementeros, con goles de Clemente Montes y el venezolano Eduard Bello, para concretar su regreso el torneo continental luego de cuatro años.

La última vez que jugaron el máximo torneo sudamericano fue en 2022, y en los últimos tres años tampoco consiguió avanzar de la fase previa de la Copa Sudamericana.

De la mano del técnico argentino Daniel Garnero, que arribó en junio pasado, el cuadro de La Franja fue más consistente en la segunda rueda para finalizar con 58 puntos como escolta del campeón Coquimbo Unido que terminó con 75 unidades.

Aunque Católica llegó a la última fecha con ventaja y dependiendo de sí misma para alcanzar el objetivo, la fecha 30 se vivió con suspenso luego de que comenzara perdiendo el encuentro.

O’Higgins y Universidad de Chile se jugaban su último intento de desbancarlos, pero los cruzados reaccionaron para dejar sin efecto los triunfos de ambos rivales.

Los rancagüinos derrotaron a Everton por 1-0 para afianzar su tercer puesto y quedarse con el cupo a la fase previa de la Libertadores, mientras que los azules también remontaron para ganar por 3-2 a Deportes Iquique, pero quedaron cuartos a un punto de distancia.

Los laicos sentenciaron el descenso de los Dragones Celestes, que junto con Unión Española perdieron la categoría, y se tuvieron que conformar con un boleto a la próxima Copa Sudamericana, en la cual este año llegaron hasta las semifinales.

La temporada del ‘Bulla’ terminó con un sabor agridulce, luego de haber peleado en la primera mitad por el liderato de la liga chilena. Con su progreso en la Libertadores y luego en la Sudamericana no pudieron seguir luchando en el campeonato doméstico y fracasaron en su intención de titularse.

El técnico de los azules, el argentino Gustavo Álvarez, se había trazado el objetivo de campeonar y el cierre de la temporada podría concretar su partida del club, luego de que asegurara que hay un desgaste natural que abonaría para su salida.

La jornada 30 cerrará este domingo con un cupo por definir a la Copa Sudamericana, en el que Colo Colo aspira a colarse desbancando a Cobresal y así salvar su decepcionante campaña del centenario.

Los albos enfrentarán a Audax Italiano, que ya está clasificado al torneo igual que Palestino, pero están octavos a tres puntos del conjunto minero que con 47 defenderá la séptima plaza ante Ñublense. EFE

