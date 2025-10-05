Universidad Católica y Liga empatan y benefician al Independiente del Valle en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 4 oct (EFE).- Universidad Católica empató en casa 2-2 con Liga de Quito y ambos equipos frustraron sus intenciones de alcanzar en la cima de la Liga Pro ecuatoriana a Independiente del Valle.

Liga ganaba hasta el minuto 86 con gol del argentino Lisandro Alzugaray, pero Católica remontó y, cuando se sentía victorioso, el Rey de Copas anotó el empate definitivo.

El defensa Luis Cangá convirtió el empate transitorio, pero en el minuto 90 el panameño Azarías Londoño concretó el segundo de la Católica. El chileno Fernando Cornejo anotó el empate definitivo en los 93 minutos.

Liga Deportiva Universitaria de Quito quedó en el tercer puesto del hexagonal final por el título local de 2025 y los billetes para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2026, con 52 puntos, contra los 64 del cuadro del Valle.

La Católica se mantuvo en el cuarto lugar con 50 unidades.

Emelec venció por 3-1 a Deportivo Cuenca y quedó en el segundo puesto del hexagonal 2, en el que se compite por un billete para la Copa Sudamericana de 2026.

El primer puesto continúa en manos del cuadro cuencano, con 46 puntos, mientras que Emelec llegó a 45 unidades.

El centrocampista José Francisco Cevallos y los atacantes Maicon Solis y el argentino Juan Ruiz Gómez convirtieron los goles de Emelec, mientras que el también argentino Lucas Mancinelli convirtió el descuento cuencano.

El Delfín logró empatar por 2-2 contra El Nacional y ambos se quedaron entre los últimos del hexagonal 2, con 32 y 35 unidades, respectivamente.

El goleador de El Nacional Djorkaeff Reasco contribuyó con un doblete a favor de su equipo, pero los centrocampistas Luis Castro y Jean Carlos Stacio anotaron los goles del cetáceo.

La primera fecha del hexagonal 2 concluirá este domingo con el choque entre Macará y Aucas, mientras que la primera fecha del hexagonal 1 continuará también este domingo con los partidos: Libertad-Orense y Barcelona-Independiente del Valle. EFE

