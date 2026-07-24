Universidad Central de Venezuela honra a las víctimas del doble terremoto un mes después

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Caracas, 24 jul (EFE).- La comunidad de la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- honró este viernes, cuando se cumple un mes, a las víctimas del doble terremoto, entre ellos a 48 integrantes del centro educativo que fallecieron en el desastre, la mayoría de ellos estudiantes.

Decenas de personas se congregaron en la plaza del Rectorado de la Universidad -parte del campus de la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000- para celebrar una misa en memoria de las víctimas y para reconocer el trabajo de estudiantes, voluntarios y rescatistas que respaldaron a los afectados tras el doble terremoto.

«Vamos a continuar con este apoyo, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista material, para tanta gente que lo necesita», dijo a EFE Eduardo Enrique Soto, sacerdote de la Parroquia Universitaria de la UCV.

Asimismo, sostuvo que durante los días posteriores el trabajo en la universidad fue «muy fuerte», al convertirse en un centro de acopio para recibir donaciones que sirvieran para los más afectados.

«Ha bajado un poco, pero les pedimos que no bajen la solidaridad», apuntó.

El sacerdote indicó que hay profesionales egresados de la UCV que están prestando servicio, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 brindando atención odontológica, médica y psicológica.

Al cumplirse un mes de la tragedia, Soto señaló que es una oportunidad para dejar de lado las diferencias ideológicas y que los venezolanos puedan verse como un solo país.

«Merece poder tratarse todos con respeto (…) para juntos ayudar a la reconstrucción y reinstitucionalización de nuestro país», subrayó.

El doble terremoto del 24 de junio ha dejado casi 5.400 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, de acuerdo al último balance oficial publicado el miércoles. EFE

sc/lpm

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