Universidad de Belfast rompe con el exsenador Mitchell, arquitecto de la paz en el Úlster

3 minutos

Dublín, 3 feb (EFE).- La Queen’s University Belfast (QUB, en inglés) ha cancelado sus relaciones y retirado de sus edificios el nombre del exsenador estadounidense George Mitchell, una de la figuras clave del proceso de paz en Irlanda del Norte, por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

La principal universidad de la provincia británica informó en un comunicado de que su Instituto para la Paz Global, Seguridad y Justicia dejará de llevar el nombre del expolítico demócrata, al tiempo que retirará el busto erigido en el campus.

«Esta decisión surge tras la aparición de nueva información contenida en los archivos de Epstein, publicados el viernes, que incluye referencias al senador Mitchell», señaló la QUB en un comunicado.

La entidad académica precisó que «no se han encontrado irregularidades» por parte del que fuera líder de la mayoría del Senado estadounidense (1989-1995), pero arguyó que, «teniendo en cuenta las experiencias de las víctimas y sobrevivientes, ya no es apropiado que los espacios y entidades institucionales sigan llevando su nombre».

Mitchell, de 92 años, fue el moderador y presidente de las conversaciones que desembocaron en 1998 en el histórico acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte y dio paso al actual proceso de paz. En esa calidad, era considerado todo un símbolo de concordia entre los norirlandeses de todo el espectro político.

El exsenador también desempeñó los cargos de enviado especial para Irlanda del Norte (1995-2001) y para Oriente Medio (2009-2011) a petición de los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, respectivamente.

Asimismo, Mitchell fue presidente honorario de la Queen’s University Belfast desde 1999 hasta 2009.

«Como institución cívica con reputación mundial de liderazgo en materia de paz, reconciliación y justicia, la QUB debe garantizar que sus honores y símbolos reflejen los más altos estándares coherentes con sus valores y responsabilidades», agregó la universidad en la nota.

El Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó la semana pasada millones de archivos que incluían, entre otras, referencias a informaciones anteriores sobre las supuestas relaciones sexuales que mantuvo Mitchell con la estadounidense Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein.

Giuffre, quien se suicidó en abril pasado a los 41 años, también había denunciado que el expríncipe Andrés, hijo de la difunta reina Isabel II, abusó sexualmente de ella cuando era menor.

Los citados archivos muestran que Mitchell y Epstein se mantuvieron en contacto incluso después de que el pederasta fuera condenado por primera vez.

Un portavoz del expolítico remitió un comunicado a los medios en el que reiteró que nunca «observó, sospechó o tuvo conocimiento de que Epstein participara en «conductas ilegales o inapropiadas con mujeres menores». EFE

ja/fjo/cg