Universidad de Princeton agradece a Trump por liberación de estudiante secuestrada en Irak

2 minutos

El Cairo, 10 sep (EFE).- La Universidad de Princeton agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, que asegurara la liberación de su estudiante Elizabeth Tsurkov, de nacionalidad rusa e israelí y residente en Estados Unidos, tras más de dos años secuestrada por una milicia en Irak.

«La liberación de la estudiante de posgrado de Princeton, Elizabeth Tsurkov, trae alivio y alegría a la comunidad universitaria, y celebramos que se reencuentre con su familia», dijo el presidente de la institución norteamericana, Christopher L. Eisgruber, en un comunicado.

Asimismo, agradeció a Trump que «asegurara la liberación de Elizabeth», que tuvo lugar ayer, martes, así como a «quienes trabajaron incansablemente para poner fin a su terrible experiencia, incluyendo a su familia, amigos y defensores».

El Ejército iraquí informó este miércoles de que las fuerzas de seguridad localizaron ayer a Tsurkov, y la consiguieron liberar y entregar a Estados Unidos tras más de dos años de secuestro por un «grupo», sin identificarlo.

No obstante, Trump, anunció en su cuenta de Truth Social la liberación de Tsurkov que había estado secuestrada y «torturada» por Kataeb Hizbulá.

A finales de marzo de 2023, «un grupo de secuestradores capturó a la ciudadana rusa Tsurkov mientras se encontraba en Bagdad, en un crimen que no refleja la realidad de la estable situación de seguridad en todas las ciudades iraquíes», dijo en un comunicado el portavoz del Ejército iraquí, Sabah al Numan.

Tsurkov entró a Bagdad con el pasaporte ruso -Irak prohíbe la entrada de ciudadanos israelíes- es estudiante de un doctorado centrado en el sectarismo en Oriente Medio.

La universidad califica a todo Irak como un destino «de riesgo», lo que significa que «no se permiten viajes para estudiantes de grado ni de posgrado. Para el profesorado y el personal, estos viajes generalmente no están permitidos, pero en circunstancias excepcionales se puede solicitar una excepción».

Al Numan indicó que se entregó a Tsurkov a la «Embajada de Estados Unidos, lo que, a su vez, facilitará su reencuentro con su hermana, quien posee ciudadanía estadounidense»,

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró la liberación y aseguró que «tras muchos meses de esfuerzos logramos su regreso».

Añadió que mantuvo «una emotiva conversación con su madre y su hermana» y prometió que Israel «seguirá luchando con vigor y determinación hasta traer de vuelta a todos nuestros rehenes, vivos o fallecidos». EFE

ijm/amr/alf